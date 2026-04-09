Зеленский допустил встречу с Путиным в США или на Ближнем Востоке
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может пройти в США или на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в интервью итальянской радиостанции RAI.
«Я готов к встрече с Путиным. Точно не в Москве и не в Киеве. Но есть много мест, где можно встретиться, – на Ближнем Востоке, в Европе, США», – сказал Зеленский.
По его словам, переговорный процесс с участием США был временно отложен из-за концентрации усилий Вашингтона на ближневосточном направлении. Но, по его словам, он будет возобновлен.
Зеленский также подчеркнул, что не намерен обсуждать вопрос передачи Донбасса, так как это, по его мнению, может привести к новым атакам и внутреннему расколу в обществе.
17 февраля Зеленский уже заявлял в интервью Axios, что личная встреча с Путиным является ключевым условием для продвижения переговоров по урегулированию конфликта. 28 января помощник президента РФ Юрий Ушаков приглашал Зеленского в Москву, однако украинский лидер отказался от поездки, сказав, что это невозможно.