Зеленский заявил о намерении организовать встречу с Путиным

По словам Зеленского, он поручил своей команде поднять вопрос о возможной встрече лидеров в Женеве. Украинский президент считает, что именно личный диалог может помочь продвинуться по ключевому вопросу – контролю над Донбассом, который остается главным камнем преткновения на переговорах.