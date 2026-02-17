Зеленский заявил о намерении организовать встречу с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучшим способом добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта с Россией является его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью Axios.
По словам Зеленского, он поручил своей команде поднять вопрос о возможной встрече лидеров в Женеве. Украинский президент считает, что именно личный диалог может помочь продвинуться по ключевому вопросу – контролю над Донбассом, который остается главным камнем преткновения на переговорах.
27 января глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский готов провести прямую встречу с Путиным, чтобы обсудить ключевые нерешенные вопросы мирного процесса.
28 января помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил украинского президента в Москву, если тот готов к встрече с Путиным. 30 января Зеленский отказался приезжать в столицу России, заявив, что это невозможно.