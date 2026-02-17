Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский заявил о намерении организовать встречу с Путиным

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучшим способом добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта с Россией является его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью Axios.

По словам Зеленского, он поручил своей команде поднять вопрос о возможной встрече лидеров в Женеве. Украинский президент считает, что именно личный диалог может помочь продвинуться по ключевому вопросу – контролю над Донбассом, который остается главным камнем преткновения на переговорах.

27 января глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский готов провести прямую встречу с Путиным, чтобы обсудить ключевые нерешенные вопросы мирного процесса.

28 января помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил украинского президента в Москву, если тот готов к встрече с Путиным. 30 января Зеленский отказался приезжать в столицу России, заявив, что это невозможно.

Читайте также:Песков оценил ответ Зеленского на предложение приехать в Москву
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её