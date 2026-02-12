Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков оценил ответ Зеленского на предложение приехать в Москву

Ведомости

Нет никакой новации в том, как украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал отказом на предложение провести переговоры в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не новое заявление Зеленского. Зеленский уже несколько раз об этом заявлял», – сказал он.

Песков подчеркнул, что позиция президента России Владимира Путина провести переговоры с украинским лидером в Москве неизменна и хорошо всем известна.

27 января глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский готов провести прямую встречу с Путиным, чтобы обсудить ключевые нерешенные вопросы мирного процесса.

28 января помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил украинского президента в Москву, если тот готов к встрече с Путиным. 30 января Зеленский отказался приезжать в столицу России, заявив, что это невозможно.

11 февраля Times of Ukraine со ссылкой на источники сообщила, что Украина может направить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию. Киев рассматривает такую возможность.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь