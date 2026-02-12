Песков оценил ответ Зеленского на предложение приехать в Москву
Нет никакой новации в том, как украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал отказом на предложение провести переговоры в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это не новое заявление Зеленского. Зеленский уже несколько раз об этом заявлял», – сказал он.
Песков подчеркнул, что позиция президента России Владимира Путина провести переговоры с украинским лидером в Москве неизменна и хорошо всем известна.
27 января глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский готов провести прямую встречу с Путиным, чтобы обсудить ключевые нерешенные вопросы мирного процесса.
28 января помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил украинского президента в Москву, если тот готов к встрече с Путиным. 30 января Зеленский отказался приезжать в столицу России, заявив, что это невозможно.
11 февраля Times of Ukraine со ссылкой на источники сообщила, что Украина может направить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию. Киев рассматривает такую возможность.