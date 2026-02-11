Украинские СМИ сообщили, что Киев рассматривает отправку делегации в Москву
Украина может направить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию. Киев рассматривает такую возможность, пишет Times of Ukraine со ссылкой на источники.
По данным издания, украинских переговорщиков могут доставить в российскую столицу при участии спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Предполагается, что они заберут представителей Киева в Польше и направятся в Москву самолетом, приземлившись в аэропорту «Внуково».
Как отмечает Times of Ukraine, рассматривается вариант, при котором американские представители могут выступить гарантами безопасности украинской делегации.
27 января глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести прямую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить ключевые нерешенные вопросы мирного процесса. По словам Сибиги, двумя наиболее чувствительными и несогласованными темами остаются территориальные вопросы и будущий контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Именно их Зеленский готов обсудить на высшем уровне.
28 января помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил украинского президента в Москву, если тот готов к встрече с Путиным. 30 января Зеленский отказался приезжать в Москву.