США могут прекратить помощь Украине из-за разногласий по Донбассу

Собеседники из команды президента Украины предупреждают, что разногласия по ключевому вопросу могут привести к выходу США из переговорного процесса. «Американцы не видят, где мы можем договориться по главному вопросу. И это может заставить их вообще выйти из процесса», – отметил один из источников. На этом фоне Киев активизировал переговорные усилия, опасаясь потери поддержки со стороны США, особенно с учетом неопределенности с финансированием из Европы.