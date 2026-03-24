США могут прекратить помощь Украине из-за разногласий по Донбассу
Украина столкнулась с угрозой прекращения американской помощи из-за отказа выводить войска из Донбасса, на чем настаивают США в рамках переговоров с Киевом. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным издания, американская сторона регулярно возвращается к требованию вывода украинских сил, несмотря на попытки Киева предложить альтернативные варианты. «Они тратят массу времени на то, чтобы как-то отвлечь американцев от идеи вывода в сторону создания каких-то экономических зон или еще чего-то. Но в какой-то момент все отбрасывается», – рассказал один из собеседников.
Источники также отмечают, что после переговоров в Анкоридже позиция Вашингтона изменилась. В Киеве считают, что США перестали выступать нейтральным посредником и начали использовать рычаги давления, включая угрозы ограничить обмен разведданными и поставки вооружений.
По информации издания, в Вашингтоне рассматривают сценарий, при котором Украина отказывается от части территорий в обмен на гарантии безопасности и финансовую помощь на восстановление.
Собеседники из команды президента Украины предупреждают, что разногласия по ключевому вопросу могут привести к выходу США из переговорного процесса. «Американцы не видят, где мы можем договориться по главному вопросу. И это может заставить их вообще выйти из процесса», – отметил один из источников. На этом фоне Киев активизировал переговорные усилия, опасаясь потери поддержки со стороны США, особенно с учетом неопределенности с финансированием из Европы.
23 марта генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией. «Нам нужно убедиться, что мы также донесем это до русских, чтобы убедиться, что они готовы к сотрудничеству», – сказал он.
21 марта украинская делегация прибыла в Майами для переговоров со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Переговоры при посредничестве США в последний раз прошли в Женеве 17–18 февраля. Очередная встреча, которая должна была состояться 5 марта в Абу-Даби, была перенесена из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.