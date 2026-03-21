Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером
Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Украинскую сторону представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замруководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Денис Арахамия.
Как передает издание, на встрече будет обсуждаться заключение договоренностей в сфере безопасности, в частности по ПВО, а также завершение конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России, Украины и США по урегулированию конфликта временно приостановлены. Представитель Кремля также отметил, что место проведения следующего раунда пока не определено.
Переговоры при посредничестве США в последний раз прошли в Женеве 17–18 февраля. Очередная встреча, которая должна была состояться 5 марта в Абу-Даби, была перенесена из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.