Песков: Россия не будет участвовать в анонсированной Зеленским встрече в США

Пауза в трехсторонних переговорах России, Украины и США по урегулированию конфликта носит временный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако анонсированная украинским лидером Владимиром Зеленским встреча в США пройдет в двустороннем формате – между украинской и американской сторонами. Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних консультаций.

«И мы надеемся на то, что в ближайшей перспективе мы сможем продолжить эти переговоры», – сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что ясности по месту проведения следующего раунда пока нет.

19 марта Песков подтверждал, что переговоры находятся на паузе, но спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев при этом продолжает работать.

Последний раунд переговоров при посредничестве США прошел в Женеве 17–18 февраля. Запланированная на 5 марта встреча в Абу-Даби была отложена на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

