Песков: Россия не будет участвовать в анонсированной Зеленским встрече в США

Пауза в трехсторонних переговорах России, Украины и США по урегулированию конфликта носит временный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако анонсированная украинским лидером Владимиром Зеленским встреча в США пройдет в двустороннем формате – между украинской и американской сторонами. Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних консультаций.