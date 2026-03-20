Песков: Россия не будет участвовать в анонсированной Зеленским встрече в США
Пауза в трехсторонних переговорах России, Украины и США по урегулированию конфликта носит временный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако анонсированная украинским лидером Владимиром Зеленским встреча в США пройдет в двустороннем формате – между украинской и американской сторонами. Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних консультаций.
«И мы надеемся на то, что в ближайшей перспективе мы сможем продолжить эти переговоры», – сказал Песков.
Представитель Кремля также отметил, что ясности по месту проведения следующего раунда пока нет.
19 марта Песков подтверждал, что переговоры находятся на паузе, но спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев при этом продолжает работать.
Последний раунд переговоров при посредничестве США прошел в Женеве 17–18 февраля. Запланированная на 5 марта встреча в Абу-Даби была отложена на фоне эскалации на Ближнем Востоке.