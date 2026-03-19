Политика

Песков подтвердил паузу в работе трехсторонней группы по Украине

Трехсторонние переговоры РФ, Украины и США по завершению конфликта находятся на паузе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Известиям».

«Трехсторонняя группа на паузе», – сказал он. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев при этом продолжает работать.

Диалог по гуманитарному треку также продолжается, заявил представитель Кремля. В начале марта произошел обмен военнопленными по формуле «500 на 500», и российская сторона намерена добиваться новых обменов.

8 марта Песков говорил, что Москва открыта для переговоров, но сейчас сложилась пауза «по объективным причинам». Речь идет о военной операции США против Ирана, начавшейся с 28 февраля. Кроме того, сейчас заблокирован доступ к прежней переговорной площадке в Абу-Даби. Территория ОАЭ подвергается обстрелам со стороны Ирана.

Последний раунд трехсторонних переговоров при посредничестве США состоялся в Женеве 17–18 февраля. Следующая встреча, запланированная на 5 марта в Абу-Даби, была отложена из-за американо-израильских ударов по Ирану.

