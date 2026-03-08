Газета
Политика

Песков: Москва открыта для переговоров по украинскому конфликту

Ведомости

Россия открыта к переговорам по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Мы принимаем во внимание все аспекты до мелочей, мы сохраняем дальше нашу открытость к переговорам, потому что это в наших интересах», – сказал Песков (цитата по ТАСС).

5 марта представитель Кремля сообщал, что Россия ждет нового раунда трехсторонних переговоров по Украине. Пауза возникла из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

«Мы продолжаем быть открытыми для переговоров, мы заинтересованы, мы ожидаем следующего раунда. По объективным причинам сейчас сложилась пауза», – сказал Песков.

