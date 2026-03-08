Песков: России на фоне «идеального шторма» следует сосредоточиться на себе

Песков: России на фоне «идеального шторма» следует сосредоточиться на себеМеждународного права фактически больше нет, считает представитель Кремля
России на фоне начавшегося «идеального шторма» в мире следует сосредоточиться на себе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Норм и принципов международного права фактически больше нет, а какие правила пришли на его смену – пока сформулировать не получается, считает представитель Кремля.
«На фоне этого “идеального шторма”, который сейчас начался, нужно сосредоточиться на себе, на своих интересах, на своем потенциале. Там, где его не хватает, его нужно наращивать», – сказал Песков со ссылкой на слова президента РФ Владимира Путина.
Песков констатировал, что произошла существенная дестабилизация региона и «наступает такой кумулятивный эффект от огромного количества региональных конфликтов и нерешенных проблем». Это все выливается в экономические и политические последствия.
3 марта Песков заявил, что Москва привержена принципам уважения суверенных государств. Об этом он заявил в контексте ситуации вокруг Кубы, которая, по словам сенатора США Линдси Грэма, может стать следующей целью Вашингтона после Ирана. Президент США Дональд Трамп допускал, что американские силы могут провести «дружественного захвата» Кубы.