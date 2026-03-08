Песков: России на фоне «идеального шторма» следует сосредоточиться на себе

«На фоне этого “идеального шторма”, который сейчас начался, нужно сосредоточиться на себе, на своих интересах, на своем потенциале. Там, где его не хватает, его нужно наращивать», – сказал Песков со ссылкой на слова президента РФ Владимира Путина.