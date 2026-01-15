Путин призвал мировое сообщество соблюдать международное право
Миру необходимо более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми странами и оказывать содействие формированию справедливого многополярного миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения верительных грамот от послов других стран.
По словам российского лидера, разумный выход из сложившейся международной ситуации заключается в том, чтобы «более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества». Он отметил, что необходимо поддерживать становление нового, более справедливого миропорядка, в котором все государства имели бы право на собственную модель развития и могли «самостоятельно, без влияния извне, определять свою судьбу, сохраняя самобытную культуру и традиции».
Путин подчеркнул, что Россия искренне привержена идеалам многополярного мира и будет проводить взвешенный внешнеполитический курс. Он выразил готовность развивать открытые и взаимовыгодные отношения со всеми заинтересованными партнерами, углубляя сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах для противостояния общим вызовам. Отдельно президент указал на важность укрепления центральной роли ООН в мировых делах.
На том же мероприятии Путин сказал, что международная обстановка деградирует. Он отметил, что десятки стран страдают от ущемления своего суверенитета.