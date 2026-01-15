Путин призвал мировое сообщество соблюдать международное право

По словам российского лидера, разумный выход из сложившейся международной ситуации заключается в том, чтобы «более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества». Он отметил, что необходимо поддерживать становление нового, более справедливого миропорядка, в котором все государства имели бы право на собственную модель развития и могли «самостоятельно, без влияния извне, определять свою судьбу, сохраняя самобытную культуру и традиции».