Путин заявил о деградации обстановки в мире

Ведомости

Международная обстановка деградирует, заявил президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Он отметил, что десятки стран страдают от ущемления своего суверенитета. Дипломатия все чаще подменяется односторонними опасными действиями, когда страны пытаются навязать свою волю, добавил Путин.

15 января в Александровском зале Большого Кремлевского дворца проходит церемония вручения верительных грамот. Путин принимает их, в том числе, от представителей 11 недружественных государств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин на церемонии выступит перед прибывшими послами. Речь будет посвящена основным внешнеполитическим вопросам.

