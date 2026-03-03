Газета
Главная / Политика /

Песков: Россия привержена принципам уважения суверенных государств

Ведомости

Россия остается сторонником международного права и принципов невмешательства во внутренние дела других стран. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал высказывания сенатора США Линдси Грэма о том, что Куба якобы может стать следующей целью Вашингтона после Ирана.

По его словам, иные подходы Москва считает не соответствующими нормам международного права.

3 марта сенатор от Южной Каролины республиканец Грэм в интервью Fox News заявил, что «Куба следующая <…> ее дни сочтены».

Президент США Дональд Трамп 27 февраля допустил возможность «дружественного захвата» Кубы, комментируя энергетический кризис на острове. Он отметил, что Куба находится «в большой беде» и США могли бы «сделать что-то очень позитивное для людей, которые были изгнаны или пострадали на Кубе, а сейчас живут здесь».

