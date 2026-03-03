Песков: Россия привержена принципам уважения суверенных государств

Президент США Дональд Трамп 27 февраля допустил возможность «дружественного захвата» Кубы, комментируя энергетический кризис на острове. Он отметил, что Куба находится «в большой беде» и США могли бы «сделать что-то очень позитивное для людей, которые были изгнаны или пострадали на Кубе, а сейчас живут здесь».