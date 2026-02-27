Газета
Трамп допустил возможность «дружественного захвата» Кубы

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном «дружественном захвате» Кубы на фоне попыток Вашингтона использовать энергетический кризис на острове для усиления своего влияния. Об этом сообщает Bloomberg.

Отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Техас, Трамп отметил, что Куба находится «в большой беде», и США могли бы «сделать что-то очень позитивное для людей, которые были изгнаны или пострадали на Кубе, а сейчас живут здесь». «Мы могли бы вполне осуществить дружественный захват Кубы», — добавил он.

Ранее на этой неделе администрация США объявила о планах разрешить поставки топлива от американских энергокомпаний частным кубинским предприятиям. Стратегия направлена на то, чтобы сделать Кубу более зависимой от США и одновременно укрепить частный сектор острова, подрывая позиции правительства. Таким образом США ввели некоторое послабление энергетической блокады острова, из-за которой Куба столкнулась с топливным кризисом.

NBC News узнал о гибели американца при инциденте с катером возле Кубы

Политика / Международные новости

Давление на Гавану усилилось после операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон также призывает временное правительство в Каракасе разорвать давнее партнерство с Кубой и прекратить экспорт нефти на остров. Трамп охарактеризовал Кубу как «неудавшееся государство», у которого «нет денег, нет нефти, нет еды», добавив, что госсекретарь Марко Рубио работает над усилением влияния на правительство острова в интересах США.

Заявления Трампа прозвучали спустя несколько дней после перестрелки между кубинской береговой охраной и группой проживающих в США кубинцев, прибывших на остров на скоростном катере. Гавана обвинила их в попытке организации восстания, что, по ее данным, и привело к инциденту с жертвами. Американские официальные лица заявили, что для выяснения обстоятельств необходимо дополнительное расследование.

