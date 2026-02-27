Трамп допустил возможность «дружественного захвата» Кубы

Давление на Гавану усилилось после операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон также призывает временное правительство в Каракасе разорвать давнее партнерство с Кубой и прекратить экспорт нефти на остров. Трамп охарактеризовал Кубу как «неудавшееся государство», у которого «нет денег, нет нефти, нет еды», добавив, что госсекретарь Марко Рубио работает над усилением влияния на правительство острова в интересах США.