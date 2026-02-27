NBC News узнал о гибели американца при инциденте с катером возле Кубы
Один гражданин США погиб в результате инцидента с катером в водах Кубы, передает телеканал NBC News со ссылкой на двух американских чиновников. Еще один человек пострадал.
По словам американских чиновников, другие пассажиры на борту также могли быть законными постоянными жителями США. Один из них находился в США по визе K-1 – она позволяет иностранцам въезжать в США для заключения брака с гражданами Соединенных Штатов.
25 февраля посольство Кубы в США сообщило, что береговая охрана страны застрелила четырех пассажиров скоростного катера, зарегистрированного в США. Утверждалось, что с судна был открыт огонь по кубинскому персоналу.
Axios со ссылкой на американских чиновников писало, что судно, участвовавшее в столкновении с береговой охраной Кубы, было угнано на Флоридских островах, на его борту находились граждане США.