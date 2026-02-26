Песков назвал правильными действия кубинских пограничников с катером
Кубинские пограничники сделали то, что они должны были сделать в ситуации с катером, вторгшимся в территориальные воды страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что ситуация вокруг Кубы накаляется, и в настоящее время наиболее важна гуманитарная составляющая.
«Граждане – женщины, дети – должны иметь возможность свои социальные потребности удовлетворить», – подчеркнул он.
Насчет безопасности вокруг острова Песков отметил, что здесь очень важно сохранять сдержанность и не допускать каких-либо провокационных действий.
25 февраля посольство Кубы в США сообщило, что береговая охрана страны застрелила четырех пассажиров скоростного катера, зарегистрированного в США. До этого с судна был открыт огонь по кубинскому персоналу. Катер, на борту которого были пятеро военнослужащих, подошел к берегу острова на расстояние одной морской мили. Экипаж катера ранил командира береговой охраны.
Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова назвала ситуацию с катером США, который вторгся в территориальные воды Кубы, агрессивной провокацией Белого дома, направленной на «детонацию конфликта».