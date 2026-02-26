Захарова посчитала инцидент с катером у Кубы «агрессивной провокацией США»
Ситуация с катером США, который вторгся в территориальные воды Кубы, является агрессивной провокацией Белого дома, направленной на «детонацию конфликта». Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Агрессивная провокация США, целью которой является эскалация ситуации и детонация конфликта», – сказала она.
25 февраля стало известно, что береговая охрана Кубы застрелила четырех пассажиров скоростного катера, зарегистрированного в США. С судна до этого был открыт огонь по кубинскому персоналу. Катер подошел к берегу острова на расстояние одной морской мили, на нем были пятеро военнослужащих. Экипаж катера ранил командира береговой охраны.
29 января президент США Дональд Трамп подписал указ об «ответе на угрозы США, которые представляет правительство Кубы». Согласно документу, Вашингтон ввел торговые тарифы в отношении государств, которые поставляют нефть на остров напрямую или косвенно.