Захарова посчитала инцидент с катером у Кубы «агрессивной провокацией США»

25 февраля стало известно, что береговая охрана Кубы застрелила четырех пассажиров скоростного катера, зарегистрированного в США. С судна до этого был открыт огонь по кубинскому персоналу. Катер подошел к берегу острова на расстояние одной морской мили, на нем были пятеро военнослужащих. Экипаж катера ранил командира береговой охраны.