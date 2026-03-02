Газета
Сенатор Грэм назвал Кубу следующей целью США после Ирана

Ведомости

После проведения операции в Иране следующей целью США будет Куба. Об этом заявил сенатор от Южной Каролины, республиканец Линдси Грэм в интервью телеканалу Fox News.

«Куба следующая… ее дни сочтены», – сказал он.

Журнал The Atlantic со ссылкой на неназванного чиновника американской администрации 2 марта также сообщил, что следующей целью Трампа станет Куба. «Президент чувствует, что "у меня все получается"; что "это работает"», – сказал собеседник издания.

Сам Трамп 27 февраля заявил о возможном «дружественном захвате» Кубы на фоне попыток Вашингтона использовать энергетический кризис на острове для усиления своего влияния. Отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Техас, Трамп отметил, что Куба находится «в большой беде» и что США могли бы «сделать что-то очень позитивное для людей, которые были изгнаны или пострадали на Кубе, а сейчас живут здесь».

28 февраля Израиль и США начали вооруженную операцию против Ирана. Ключевой целью стало руководство республики – погиб верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и другие высокопоставленные военнослужащие. В ответ Иран ударил по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке.