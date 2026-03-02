Сенатор Грэм назвал Кубу следующей целью США после Ирана

Сам Трамп 27 февраля заявил о возможном «дружественном захвате» Кубы на фоне попыток Вашингтона использовать энергетический кризис на острове для усиления своего влияния. Отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Техас, Трамп отметил, что Куба находится «в большой беде» и что США могли бы «сделать что-то очень позитивное для людей, которые были изгнаны или пострадали на Кубе, а сейчас живут здесь».