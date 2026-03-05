Песков: Россия ждет переговоры по Украине, пока США «заняты другими делами»
Российская сторона «полна терпения» и ждет новый раунд трехсторонних переговоров по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Вестям». Нынешняя пауза сложилась из-за боевых действий на Ближнем Востоке.
«Мы продолжаем быть открытыми для переговоров, мы заинтересованы, мы ожидаем следующего раунда. По объективным причинам сейчас сложилась пауза», – сказал Песков.
Вашингтон, выступающий посредником в российско-украинском диалоге, сейчас «занят другими делами». «Мы полны терпения в данном случае», – заключил представитель Кремля.
28 февраля США и Израиль атаковали Иран, в ответ Тегеран атакует Израиль и страны Персидского залива, где находятся военные базы американцев.
3 марта Песков заявлял, что конфликт на Ближнем Востоке пока никак не повлиял на процесс украинского мирного урегулирования. Вместе с тем новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США собирались провести 5–6 марта в Абу-Даби. Он был отложен из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ.