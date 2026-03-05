Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Россия ждет переговоры по Украине, пока США «заняты другими делами»

Ведомости

Российская сторона «полна терпения» и ждет новый раунд трехсторонних переговоров по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Вестям». Нынешняя пауза сложилась из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

«Мы продолжаем быть открытыми для переговоров, мы заинтересованы, мы ожидаем следующего раунда. По объективным причинам сейчас сложилась пауза», – сказал Песков.

Вашингтон, выступающий посредником в российско-украинском диалоге, сейчас «занят другими делами». «Мы полны терпения в данном случае», – заключил представитель Кремля.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран, в ответ Тегеран атакует Израиль и страны Персидского залива, где находятся военные базы американцев.

3 марта Песков заявлял, что конфликт на Ближнем Востоке пока никак не повлиял на процесс украинского мирного урегулирования. Вместе с тем новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США собирались провести 5–6 марта в Абу-Даби. Он был отложен из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте