Песков: Россия ждет переговоры по Украине, пока США «заняты другими делами»

3 марта Песков заявлял, что конфликт на Ближнем Востоке пока никак не повлиял на процесс украинского мирного урегулирования. Вместе с тем новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США собирались провести 5–6 марта в Абу-Даби. Он был отложен из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ.