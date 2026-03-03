Газета
Главная / Политика /

Песков: конфликт США с Ираном пока никак не повлиял на переговоры по Украине

Ведомости

Вовлеченность США в конфликт с Ираном пока никак не повлияла на процесс украинского мирного урегулирования. Об этом журналистам на брифинге сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы посмотрим, время покажет. Пока никаких индикаций на этот счет нет. Но очевидно, что у американских представителей работы добавилось в эти дни. Ну, посмотрим, время покажет», – ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос.

Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США собирались провести 5–6 марта в Абу-Даби, но из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ встреча в эмирате оказалась под вопросом. Президент Украины Владимир Зеленский предложил в качестве альтернативы Турцию и Швейцарию. Источники Bloomberg утверждают, что переговоры пройдут в Стамбуле.

Предыдущий раунд прошел в швейцарской Женеве 17–18 февраля.

