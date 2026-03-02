Bloomberg: новый раунд переговоров по Украине может пройти в Турции
Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США может пройти в Турции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Изначально встреча планировалась на 5–6 марта в Абу-Даби, но из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ на фоне рисков ракетных и беспилотных атак между Ираном, США и Израилем проведение переговоров в эмирате оказалось под вопросом. В качестве альтернативной площадки рассматривается Стамбул. Президент Украины Владимир Зеленский также назвал возможными вариантами Турцию и Швейцарию, отметив, что переговоры пока официально не отменены.
По информации Bloomberg, европейские чиновники также выражают обеспокоенность тем, что масштабные военные действия США и Израиля против Ирана могут повлиять на американские запасы вооружений и способность Вашингтона продолжать поставки оружия Киеву. Евросоюз, как отмечают источники, стремится сохранить вовлеченность США в мирный процесс и одновременно усилить собственные возможности противовоздушной обороны.
Последние трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию состоялись в швейцарской Женеве 17–18 февраля. По словам главы российской переговорной группы и помощника президента РФ Владимира Мединского, диалог оказался тяжелым, но деловым. С похожими оценками выступила и украинская сторона.