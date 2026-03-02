Bloomberg: новый раунд переговоров по Украине может пройти в Турции

Изначально встреча планировалась на 5–6 марта в Абу-Даби, но из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ на фоне рисков ракетных и беспилотных атак между Ираном, США и Израилем проведение переговоров в эмирате оказалось под вопросом. В качестве альтернативной площадки рассматривается Стамбул. Президент Украины Владимир Зеленский также назвал возможными вариантами Турцию и Швейцарию, отметив, что переговоры пока официально не отменены.