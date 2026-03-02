Кремль вновь заявил о нежелании публично обсуждать переговоры по Украине

18 февраля Зеленский заявил, что делегации России, Украины и США на переговорах в Женеве не продвинулись в вопросах территорий и Запорожской АЭС. По его словам, военные «почти договорились», как мониторить прекращение огня силами американцев, «если будет политическая воля». Он также сказал, что категорически не поддерживает вывод ВСУ из Донбасса даже при условии прекращения огня. После этого американский президент Дональд Трамп заявил, что продолжение украинского конфликта является безумием.