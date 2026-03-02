Кремль вновь заявил о нежелании публично обсуждать переговоры по Украине
Россия не будет публично обсуждать содержание переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы ранее говорили, что не собираемся публично обсуждать содержание переговоров, которые ведутся, – даже самых разных аспектов. Не будем это делать дальше», – сказал представитель Кремля.
Так он прокомментировал информацию со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского о том, что в ходе последнего раунда переговоров Москва согласилась на гарантии безопасности для Украины, предложенные США. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что этот вопрос, «конечно же, находится на повестке дня переговоров».
18 февраля Зеленский заявил, что делегации России, Украины и США на переговорах в Женеве не продвинулись в вопросах территорий и Запорожской АЭС. По его словам, военные «почти договорились», как мониторить прекращение огня силами американцев, «если будет политическая воля». Он также сказал, что категорически не поддерживает вывод ВСУ из Донбасса даже при условии прекращения огня. После этого американский президент Дональд Трамп заявил, что продолжение украинского конфликта является безумием.