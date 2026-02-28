Газета
Трамп назвал продолжение украинского конфликта безумием после слов Зеленского

Ведомости

Продолжение украинского конфликта является безумием. Об этом президент США Дональд Трамп сказал после слов украинского лидера о том, что Киев не намерен выводить войска из Донбасса. 

Безумие, что этот конфликт продолжается, подчеркнул Трамп. 

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что категорически не поддерживает вывод ВСУ из Донбасса, даже если это приведет к прекращению огня. При этом он допускает вывод войск при условии ответного шага РФ. 

Зеленский считает, что делегации России, Украины и США на переговорах в Женеве не продвинулись в вопросах территорий и Запорожской АЭС. При этом, по его словам, военные «почти договорились», как мониторить прекращение огня силами американцев, «если будет политическая воля».

