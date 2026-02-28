Трамп назвал продолжение украинского конфликта безумием после слов Зеленского
Продолжение украинского конфликта является безумием. Об этом президент США Дональд Трамп сказал после слов украинского лидера о том, что Киев не намерен выводить войска из Донбасса.
Безумие, что этот конфликт продолжается, подчеркнул Трамп.
Зеленский считает, что делегации России, Украины и США на переговорах в Женеве не продвинулись в вопросах территорий и Запорожской АЭС. При этом, по его словам, военные «почти договорились», как мониторить прекращение огня силами американцев, «если будет политическая воля».