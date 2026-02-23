Газета
Зеленский высказался против вывода войск из Донбасса ради перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что категорически не поддерживает вывод украинских войск из Донбасса, даже если это приведет к прекращению огня. Об этом он сказал в интервью BBC.

По его словам, подобное решение означало бы не просто потерю территории, а отказ от поддержки сотен тысяч граждан и раскол внутри страны. Зеленский заявил, что вопрос о передаче территорий является «большим, чем просто территориальный спор».

«Я воспринимаю это как отказ от поддержки – ослабление наших позиций, отказ от поддержки сотен тысяч наших граждан, которые там живут. И я уверен, что этот "отказ" расколет наше общество», – сказал он.

18 февраля Зеленский заявил, что делегации России, Украины и США на переговорах в Женеве не продвинулись в вопросах территорий и Запорожской АЭС. При этом, по его словам, военные «почти договорились», как мониторить прекращение огня силами американцев, «если будет политическая воля».

