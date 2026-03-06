Газета
Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле «300 на 300»

Посредничество в возвращении военных оказали ОАЭ и США
Ведомости

В Россию с подконтрольной Украине территории вернулись 300 военнослужащих. Взамен было передано 300 военнопленных вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны.

При возвращении российский военных из плена посредничество гуманитарного характера оказали ОАЭ и США.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Затем их доставят в Россию для прохождения реабилитации в медучреждениях оборонного ведомства.

5 марта Россия вернула 200 российских военнослужащих. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что в их числе был россиянин, участник спецоперации, ранее признанный погибшим. 

26 февраля помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Россия передала Украине 1000 тел погибших бойцов ВСУ и вернула 35 тел российских военнослужащих.