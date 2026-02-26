Россия передала Украине тела 1000 бойцов ВСУ за 35 погибших военнослужащих

Россия передала Украине тела 1000 бойцов ВСУ за 35 погибших военнослужащихЭто первый обмен погибшими в феврале
Россия передала Украине 1000 тел погибших бойцов ВСУ и вернула 35 тел российских военнослужащих, сообщил помощник президента Владимир Мединский.
Последний обмен погибшими состоялся 29 января. Тогда Москва передала Киеву 1000 тел и возвратила 38. 5 февраля Россия и Украина провели обмен военнопленными при посредничестве США и ОАЭ. Тогда с подконтрольной Киеву территории были возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 украинских военнопленных.
2 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что с лета 2025 г. Россия передала Украине более 12 000 тел погибших военных. Договоренности об обмене телами и военнопленными были достигнуты 23 июля 2025 г. на переговорах в Стамбуле.
12 февраля стало известно, что с начала спецоперации в 2022 г. население Украины сократилось более чем на 8 млн человек, включая 2,2 млн взрослых мужчин. По данным статистики, около 1,5 млн мужчин уехали из страны, а еще не меньше 0,2 млн погибли или пропали без вести.