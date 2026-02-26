Россия передала Украине тела 1000 бойцов ВСУ за 35 погибших военнослужащих

12 февраля стало известно, что с начала спецоперации в 2022 г. население Украины сократилось более чем на 8 млн человек, включая 2,2 млн взрослых мужчин. По данным статистики, около 1,5 млн мужчин уехали из страны, а еще не меньше 0,2 млн погибли или пропали без вести.