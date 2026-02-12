С начала спецоперации Украина потеряла более 8 млн человек
С начала спецоперации в 2022 г. население Украины сократилось более чем на 8 млн человек, включая 2,2 млн взрослых мужчин, следует из данных ООН, МВФ и Института демографии и социальных исследований НАН Украины, которые изучили «Ведомости».
Согласно этим данным, если в середине 2021 г. в стране было 12,9 млн мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, то к 2025 г. их число сократилось на 17% до 10,7 млн. Более 1,5 млн мужчин покинули страну, а не менее 0,2 млн погибли или пропали без вести.
Потери среди мужчин призывного возраста на Украине являются одними из самых значительных в мире за последние 25 лет, уступая только последствиям раздела Югославии.
Согласно опросу Центра Разумкова, проведенному в ноябре 2023 г., у 47% граждан Украины есть родственники или знакомые, погибшие или раненые после февраля 2022 г. В апреле 2024 г. опрос Info Sapiens показал, что 63% мужчин призывного возраста не желают служить в армии. Кроме того, 50% украинцев считают, что мобилизация проводится неправильно, в то время как 25% поддерживают текущий подход.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 2 февраля рассказал, что с июня 2025 г. Россия передала Украине более 12 000 тел погибших военных. О последнем обмене телами стороны сообщали 29 января: Россия тогда получила 38 тел, Украина – 1000.