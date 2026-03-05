Москалькова: после обмена пленными в РФ вернулся военный, считавшийся погибшим
Россиянин, участник спецоперации, вернулся в ходе обмена пленными с украинской стороной, хотя ранее он был признан погибшим. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
«Сегодня удивительный момент, когда по обмену военнопленными возвращаются домой многие наши ребята, – 200 человек. И в том числе возвращается совершенно замечательный человек, который оказался живым», – сказала она на белорусско-украинской границе, где находятся военнослужащие после обмена (цитата по ТАСС).
5 марта Россия и Украина провели новый раунд обмена военнопленными. Москва вернула с подконтрольной Киеву территории 200 российских бойцов. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ и США. Военнослужащие сейчас располагаются в Белоруссии, затем их перевезут в Россию.
26 февраля помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших солдат. Взамен Москва получила от Киева 35 тел российских военнослужащих.
Предыдущий обмен военнопленными стран состоялся 5 февраля. Процедура была проведена при посредничестве ОАЭ и США по формуле «156 на 157». Кроме того, в рамках договоренностей были освобождены трое мирных жителей Курской области, которых удерживали на украинской территории.