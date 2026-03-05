Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «200 на 200»Посреднические усилия оказали ОАЭ и США
Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 200 российских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. Взамен Украине были переданы 200 бойцов вооруженных сил Украины.
Обмен произошел при посредничестве ОАЭ и США. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь. В дальнейшем они будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.
26 февраля помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия передала Украине 1000 тел погибших бойцов ВСУ и вернула 35 тел российских военнослужащих.
5 февраля Россия и Украина при посредничестве США и ОАЭ провели первый с октября обмен военнопленными по формуле «156 на 157». Кроме того, в рамках договоренностей были освобождены трое мирных жителей Курской области, которых удерживали на украинской территории.