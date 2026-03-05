Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «200 на 200»

Посреднические усилия оказали ОАЭ и США
Ведомости

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 200 российских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. Взамен Украине были переданы 200 бойцов вооруженных сил Украины.

Обмен произошел при посредничестве ОАЭ и США. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь. В дальнейшем они будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

26 февраля помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия передала Украине 1000 тел погибших бойцов ВСУ и вернула 35 тел российских военнослужащих.

5 февраля Россия и Украина при посредничестве США и ОАЭ провели первый с октября обмен военнопленными по формуле «156 на 157». Кроме того, в рамках договоренностей были освобождены трое мирных жителей Курской области, которых удерживали на украинской территории.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её