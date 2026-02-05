Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ прибыли в Подмосковье
Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена пленными, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.
5 февраля Россия и Украина при посредничестве США и ОАЭ провели первый с октября обмен военнопленными. В Минобороны РФ сообщили, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 украинских военнопленных.
После обмена российские военнослужащие находились на территории Белоруссии, где им оказали психологическую и медицинскую помощь. После этого бойцов обещали направить для лечения и реабилитации в медучреждения Минобороны.
Кроме того, в рамках договоренностей были освобождены трое гражданских жителей Курской области, которых удерживали на Украине.
До этого последний обмен пленными по формуле «185 на 185» состоялся в октябре 2025 г. 11 ноября секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров заявлял о подготовке нового обмена. Но уже 12 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что украинская сторона сорвала достигнутые договоренности.
После этого стороны обменивались только телами погибших. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, с июня 2025 г., после договоренностей, достигнутых в Стамбуле, Россия получила от Украины более 200 тел погибших военнослужащих, тогда как в обратную сторону было передано более 12 000 останков.