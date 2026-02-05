Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ прибыли в Подмосковье

После этого стороны обменивались только телами погибших. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, с июня 2025 г., после договоренностей, достигнутых в Стамбуле, Россия получила от Украины более 200 тел погибших военнослужащих, тогда как в обратную сторону было передано более 12 000 останков.