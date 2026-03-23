Рютте: Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией. Об этом он заявил в интервью CBS News.
«Нам нужно убедиться, что мы также донесем это до русских, чтобы убедиться, что они готовы к сотрудничеству», – сказал он.
8 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва открыта для переговоров, но «по объективным причинам сейчас сложилась пауза». Financial Times писала, конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание Вашингтона от мирного соглашения.
Последний раунд трехсторонних переговоров при посредничестве США состоялся в Женеве 17–18 февраля. Следующая встреча, запланированная на 5 марта в Абу-Даби, была отложена из-за американо-израильских ударов по Ирану. Новая дата и место до сих пор не согласованы.