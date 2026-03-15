Песков подтвердил паузу в переговорах по Украине
Трехсторонние переговоры России, Украины и США поставлены на паузу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Financial Times.
«В переговорах действительно наступила пауза. У американцев другие приоритеты, и это понятно», – сказал он.
Четверо неназванных европейских дипломатов сообщили, что конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание Вашингтона от мирного соглашения. По словам собеседников, это может быть выгодно Москве, поскольку США могут приостановить санкции на фоне роста цен на нефть, а также истощают свои запасы, необходимые Киеву.
8 марта Песков говорил, что Москва открыта для переговоров, но «по объективным причинам сейчас сложилась пауза». С 28 февраля США проводят военную операцию против Ирана.
Последний раунд трехсторонних переговоров при посредничестве США состоялся в Женеве 17–18 февраля. Следующая встреча, запланированная на 5 марта в Абу-Даби, была отложена из-за американо-израильских ударов по Ирану. Новая дата и место до сих пор не согласованы.