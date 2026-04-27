Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи

Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом АракчиЭто первый визит иранского чиновника в Москву после начала конфликта на Ближнем Востоке
Президент Владимир Путин 27 апреля в Санкт-Петербурге провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Это первая встреча высокопоставленного иранского чиновника с президентом России после начала вооруженного конфликта Израиля и США с Ираном. До конфликта 30 января Путин в Москве встречался с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Он был убит в ходе израильского удара в ночь с 16 на 17 марта. Аракчи в начале встречи пообещал проинформировать Путина о произошедших за последний месяц событиях в Иране.
Встреча Путина с Аракчи проходила в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. Президент заявил, что на прошлой неделе получил послание от Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Он попросил Аракчи передать аятолле слова благодарности за послание и подтвердить, что Россия намерена продолжать с Ираном стратегические отношения. «Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет», – заявил Путин, выразив надежду, что иранский народ пройдет сложный период испытаний и наступит мир. Россия же будет делать все, что отвечает интересам Ирана и других народов региона, чтобы мир на Ближнем Востоке был достигнут как можно быстрее, пообещал президент.
Аракчи в свою очередь поблагодарил Путина за слова соболезнования в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи и за поздравление с избранием нового лидера Ирана. По словам Аракчи, руководство Ирана попросило его в ходе поездки подтвердить, что ирано-российские отношения означают для страны стратегическое партнерство на самом высоком уровне и таким оно будет и дальше. «Всему миру было доказано, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам и американской агрессии и выдержит, выстоит в этот период времени. А также всем доказано, что у Ирана есть такие друзья и союзники, как Российская Федерация, которые именно в трудные минуты стоят рядом с Ираном», – заявил глава МИД Ирана. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме, продлились они около двух часов.
С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Конфликт США и Израиля с Ираном начался 28 февраля 2026 г. После начала боевых действий на Ближнем Востоке Путин несколько раз говорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Однако нынешний визит Аракчи – это первый приезд высокопоставленного иранского чиновника в Москву. «Появился шанс обсудить с нашими российскими друзьями произошедшие за это время события, связанные с войной, и нынешнюю ситуацию, а также еще раз рассмотреть положение дел. Естественно, необходимо также провести соответствующую координацию действий», – сказал Аракчи по прибытии в Россию.
Кроме России побывал в Пакистане и Омане. Агентство IRNA сообщало, что целью визитов является проведение двусторонних консультаций и обсуждение последний событий в регионе. Кроме того, были ожидания, что в Пакистане у Аракчи пройдут встречи с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, но американский президент Дональд Трамп отменил их поездку в Исламабад. В Омане Аракчи встречался с султаном Хейсамом бен Тариком, обсуждались усилия посредников по прекращению конфликта на Ближнем Востоке.