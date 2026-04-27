Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи

Аракчи в свою очередь поблагодарил Путина за слова соболезнования в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи и за поздравление с избранием нового лидера Ирана. По словам Аракчи, руководство Ирана попросило его в ходе поездки подтвердить, что ирано-российские отношения означают для страны стратегическое партнерство на самом высоком уровне и таким оно будет и дальше. «Всему миру было доказано, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам и американской агрессии и выдержит, выстоит в этот период времени. А также всем доказано, что у Ирана есть такие друзья и союзники, как Российская Федерация, которые именно в трудные минуты стоят рядом с Ираном», – заявил глава МИД Ирана. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме, продлились они около двух часов.