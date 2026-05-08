Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MGNT2 505,5+0,16%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,28-0,12%RGBITR779,88-0,09%
Главная / Политика /

Трамп провозгласил 8 мая Днем победы США над «тиранией и злом в Европе»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп провозгласил 8 мая Днем Победы США над «тиранией и злом в Европе» во Второй мировой войне. Об этом говорится в прокламации, опубликованной на сайте Белого дома.

«8 мая 1945 г. железная хватка нацистской Германии рухнула, и весть о победе прокатилась по нашей великой стране и всему миру, ознаменовав решающий поворотный момент в истории свободы», – написал Трамп.

В документе указано, что более 250 000 американцев отдали свои жизни в борьбе против нацистского режима. Президент США призвал помнить о миллионах погибших невинных душ.

Подписание договора о безоговорочной капитуляции Германии закончилось 8 мая в Берлине в 22:43 по местному времени. В Москве в это время уже начались новые сутки – 9 мая.

Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что День Победы способствует нормализации российско-американских отношений. По его мнению, в конце концов Москва и Вашингтон выйдут «на какую-то правильную траекторию».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте