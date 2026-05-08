Трамп провозгласил 8 мая Днем победы США над «тиранией и злом в Европе»
Президент США Дональд Трамп провозгласил 8 мая Днем Победы США над «тиранией и злом в Европе» во Второй мировой войне. Об этом говорится в прокламации, опубликованной на сайте Белого дома.
«8 мая 1945 г. железная хватка нацистской Германии рухнула, и весть о победе прокатилась по нашей великой стране и всему миру, ознаменовав решающий поворотный момент в истории свободы», – написал Трамп.
В документе указано, что более 250 000 американцев отдали свои жизни в борьбе против нацистского режима. Президент США призвал помнить о миллионах погибших невинных душ.
Подписание договора о безоговорочной капитуляции Германии закончилось 8 мая в Берлине в 22:43 по местному времени. В Москве в это время уже начались новые сутки – 9 мая.
Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что День Победы способствует нормализации российско-американских отношений. По его мнению, в конце концов Москва и Вашингтон выйдут «на какую-то правильную траекторию».