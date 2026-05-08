Посол: День Победы способствует восстановлению отношений России и США

День Победы способствует нормализации российско-американских отношений. Об этом посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил в разговоре с «РИА Новости».

По мнению Дарчиева, в конце концов Москва и Вашингтон выйдут «на какую-то правильную траекторию».

«Для этого надо восстановить нормальность в наших двусторонних отношениях, и День Победы как раз этому способствует», – сказал посол.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на 9 мая в Москву прибудут ряд иностранных лидеров. На параде на Красной площади будут присутствовать президенты Абхазии Бадра Гунба, Белоруссии Александр Лукашенко, Лаоса – Тхонглун Сисулит. В столицу также приедет верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководство Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном, а также бывший глава республики Милорад Додик.

Кроме того, в Москву прибудут премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

