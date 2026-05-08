Посол: День Победы способствует восстановлению отношений России и США

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на 9 мая в Москву прибудут ряд иностранных лидеров. На параде на Красной площади будут присутствовать президенты Абхазии Бадра Гунба, Белоруссии Александр Лукашенко, Лаоса – Тхонглун Сисулит. В столицу также приедет верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководство Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном, а также бывший глава республики Милорад Додик.