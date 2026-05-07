В Кремле раскрыли, кто из иностранных лидеров приедет на День Победы в Москву
На празднование Дня Победы 9 мая в Москву прибудут ряд иностранных лидеров. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, во время парада на Красной площади будут присутствовать президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Также в столицу приедет верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководство Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном, а также бывший глава республики Милорад Додик.
Кроме того, в Москву прибудут премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
Ушаков уточнил, что 8 мая президент Владимир Путин проведет ужин с Лукашенко, в ходе которого стороны обсудят двусторонние отношения, а также международную и региональную повестку.
9 мая иностранные гости примут участие в торжественных мероприятиях. В 9:45 состоится официальная церемония встречи с президентом России, после чего делегации проследуют на Красную площадь на парад Победы.
После парада Путин вместе с зарубежными лидерами и ветеранами возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Затем в Кремле пройдет торжественный прием от имени президента России.
Также на 9 мая запланирован ряд двусторонних переговоров Путина с зарубежными гостями. В частности, ожидаются встречи с Фицо, султаном Ибрагимом, президентом Лаоса, руководством Республики Сербской, а также представителями Абхазии и Южной Осетии.
7 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не приедет в Москву на День Победы из-за начавшейся в стране избирательной кампании. По его словам, он заранее уведомил об этом Путина.