Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,965+0,18%UTAR10,79-1,73%VEON-RX63,7-0,16%IMOEX2 625,52-0,27%RTSI1 099,5-0,26%RGBI119,42-0,02%RGBITR780,59+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пашинян отказался участвовать в параде на День Победы в Москве

Премьер сообщил Путину, что это связано с началом избирательной кампании в Армении
Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он проинформировал президента России Владимира Путина о невозможности участвовать в параде Победы в Москве из-за начала избирательной кампании в стране. Трансляцию ведет ArmenPress.

«Я во время визита в РФ в апреле проинформировал президента РФ, что из-за предвыборной кампании не смогу участвовать в мероприятиях к 9 Мая. И уже заявил, что буду участвовать в предвыборной кампании», – сказал Пашинян журналистам.

Путин и Пашинян провели переговоры в Москве 1 апреля. Они обсудили снижение товарооборота между странами, ориентацию Еревана на Евросоюз и выборы в Армении.

4 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Армения при Пашиняне изменила внешнеполитический курс и больше не воспринимается как «сателлит России». 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её