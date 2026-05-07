Пашинян отказался участвовать в параде на День Победы в Москве

Пашинян отказался участвовать в параде на День Победы в МосквеПремьер сообщил Путину, что это связано с началом избирательной кампании в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он проинформировал президента России Владимира Путина о невозможности участвовать в параде Победы в Москве из-за начала избирательной кампании в стране. Трансляцию ведет ArmenPress.
«Я во время визита в РФ в апреле проинформировал президента РФ, что из-за предвыборной кампании не смогу участвовать в мероприятиях к 9 Мая. И уже заявил, что буду участвовать в предвыборной кампании», – сказал Пашинян журналистам.
Путин и Пашинян провели переговоры в Москве 1 апреля. Они обсудили снижение товарооборота между странами, ориентацию Еревана на Евросоюз и выборы в Армении.
4 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Армения при Пашиняне изменила внешнеполитический курс и больше не воспринимается как «сателлит России».