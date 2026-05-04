Макрон похвалил Пашиняна за уход от курса «сателлита РФ»

По словам Макрона, после прихода Пашиняна к власти в 2018 г. в стране произошли существенные политические изменения. «Давайте будем честны: восемь лет назад сюда никто бы не приехал. Страна считалась де-факто сателлитом России за столом переговоров», – сказал он, отметив рост числа международных визитов в Ереван.