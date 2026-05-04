Макрон похвалил Пашиняна за уход от курса «сателлита РФ»
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Армения при премьере Николе Пашиняне изменила внешнеполитический курс и больше не воспринимается как «сателлит России». Об этом сообщает портал News.am.
По словам Макрона, после прихода Пашиняна к власти в 2018 г. в стране произошли существенные политические изменения. «Давайте будем честны: восемь лет назад сюда никто бы не приехал. Страна считалась де-факто сателлитом России за столом переговоров», – сказал он, отметив рост числа международных визитов в Ереван.
Пашинян занял свой пост в мае 2018 г. на фоне массовых протестов и «бархатной революции», завершившихся отставкой прежнего руководства.
4–5 мая в Ереване проходят два крупных международных мероприятия с участием лидеров Европы. Первое – это саммит Европейского политического сообщества, созданного в 2022 г. по инициативе Макрона для диалога между странами Европы и партнерами ЕС.
Затем пройдет первый в истории саммит ЕС – Армения, на котором планируется обсудить либерализацию визового режима и развитие транспортных маршрутов.