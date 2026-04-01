Главная / Политика /

Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле. Главное

Политики обсудили связи Еревана с ЕС, неучастие в ОДКБ и выборы в Армении
Максим Цуланов
Софья Сандурская / РИА Новости
Софья Сандурская / РИА Новости

1 апреля президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, прибывшим в Москву с рабочим визитом. Переговоры прошли в Кремле. «Ведомости» собрали главные заявления с публичной части встречи.

Товарооборот снижается

  • За 2025 г. товарооборот между РФ и Арменией снизился до $6,4 млрд после $11 млрд в 2024 г., рассказал Путин. Из этой суммы $1,2 млрд составляют продукты сельского хозяйства: овощи, фрукты, вино.

  • Показатель товарооборота с Арменией выше, чем с Азербайджаном ($4,9 млрд в 2025 г.). «Все-таки это о чем-то говорит», – отметил президент РФ.

  • Путин назвал сферу энергетики важной в российско-армянских отношениях.

Выборы в Армении

Скандалы вокруг Никола Пашиняна внутри Армении нарастают

Политика / Международные новости

  • Путин выразил надежду, что пророссийские политические силы смогут принять участие в парламентских выборах в республике, которые состоятся 7 июня этого года.

  • Президент РФ рассчитывает, что выборы в Армении не помешают отношениям Еревана и Москвы.

  • По итогам парламентских выборов в республике отношения с Россией укрепятся, убежден Пашинян.

О несовместимости работы Армении с ЕС и ЕАЭС 

  • Экспорт Армении в разные страны ЕАЭС вырос в 10 раз за последние годы, указал президент РФ.

  • Армения может поддерживать сотрудничество с Европой, но таможенные союзы с ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) одновременно невозможны, заявил Путин. 

  • Пашинян согласился со словами Путина. Он уточнил, что членство в двух объединениях невозможно, однако «по той повестке, которая у нас есть на данный момент, они совместимы». «Пока есть возможность совмещать эти повестки, будем совмещать», – сказал он.

Россия поможет Армении восстановить ж/д участки к Азербайджану и Турции

Политика / Международные отношения

  • Отдельно Пашинян уточнил, что российско-армянские отношения никогда не будут под вопросом из-за сотрудничества Еревана с ЕС. 

  • Президент РФ рассчитывает, что в будущем ЕС и ЕАЭС будут взаимодействовать: «Мы в конце концов на одном континенте живем». При этом еще до начала военного конфликта на Украине договориться о совместной работе с европейской стороной не удалось.

Про отношения Армении и Азербайджана

  • Премьер поблагодарил Путина за поддержку в установлении мира между Ереваном и Баку.

  • Движение за независимость Нагорного Карабаха от Азербайджана следует прекратить, объявил Пашинян.

  • Мир между Арменией и Азербайджаном позволяет армяно-российским отношениям развиваться динамично, считает Пашинян.

  • Железнодорожные перевозки через Азербайджан способствуют укреплению экономических отношений Москвы и Еревана, добавил он. 

  • Армянский премьер заявил о необходимости частых встреч РФ и Армении, которые следует проводить на высшем уровне. Он назвал отношения Москвы и Еревана «насыщенными».

