Россия поможет Армении восстановить ж/д участки к Азербайджану и Турции
Россия поможет Армении восстановить два участка железных дорог, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджана в районе города Ерасх, а также с железными дорогами Турции в районе населенного пункта Ахурян. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
По его словам, решение принято в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров Азербайджана, Армении и России, предусматривающими разблокирование экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.
Оверчук напомнил, что в конце 2025 г. впервые с 1991 г. было возобновлено железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через территории Азербайджана и Грузии. По его оценке, это создало более конкурентные условия для продвижения российских товаров и укрепило взаимную торговлю государств-членов ЕАЭС.
В соответствии с обращением армянской стороны Россия готова приступить к предметным переговорам о восстановлении участков протяженностью около 1,6 км и 12,4 км. В ходе переговоров будут определены технические, финансовые и иные параметры реализации проекта.
Как отметил вице-премьер, восстановление этих участков позволит России получить прямое железнодорожное сообщение с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана, Турцией с выходом к портам Средиземного моря, а также с Ираном с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.
Он добавил, что ведется работа по дальнейшему разблокированию транспортных путей в регионе, в том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через территорию Абхазии.
14 октября «Ведомости» писали, что представили России, Азербайджана и Ирана встретились для обсуждения сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Ключевым вопросом обсуждения стала реализация западного маршрута проекта международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг».