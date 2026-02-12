Россия поможет Армении восстановить ж/д участки к Азербайджану и Турции

Оверчук напомнил, что в конце 2025 г. впервые с 1991 г. было возобновлено железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через территории Азербайджана и Грузии. По его оценке, это создало более конкурентные условия для продвижения российских товаров и укрепило взаимную торговлю государств-членов ЕАЭС.