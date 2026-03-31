Жажда поражения

Пересмотр конституции Армении становится ключевым направлением предвыборной борьбы из-за внешнеполитического аспекта: на корректировке армянского основного договора настаивает Баку. По мнению Азербайджана, в преамбуле основного закона Армении не может быть упоминания Декларации о независимости Армении 1990 г., так как эта декларация опиралась на постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Соответственно, без внесения изменений в конституцию Ереван не может рассчитывать на подписание мирного договора, парафированного на прошлогоднем мирном саммите в Вашингтоне.