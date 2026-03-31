Жажда поражения

Жажда пораженияНикол Пашинян силой перестраивает национальную идентичность Армении
Накануне выборов в парламент Армении, запланированных на июнь 2026 г., внутренняя политическая обстановка в стране заметно накалилась. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обозначил ситуацию предельно жестко: по сути, речь идет о выборе между двумя сценариями. В первом случае его команда получает конституционное большинство (не менее двух третей мандатов) и приступает к реформе конституции страны, основного закона. Во втором случае он грозит стране новым витком военного противостояния.
Пересмотр конституции Армении становится ключевым направлением предвыборной борьбы из-за внешнеполитического аспекта: на корректировке армянского основного договора настаивает Баку. По мнению Азербайджана, в преамбуле основного закона Армении не может быть упоминания Декларации о независимости Армении 1990 г., так как эта декларация опиралась на постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Соответственно, без внесения изменений в конституцию Ереван не может рассчитывать на подписание мирного договора, парафированного на прошлогоднем мирном саммите в Вашингтоне.