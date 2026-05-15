Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «205 на 205»

В апреле 2026 г. Россия и Украина провели обмен по формулам «193 на 193» и «175 на 175». В марте прошли обмены по формулам «200 на 200» и «300 на 300» при посредничестве ОАЭ и США. В феврале 2026 г. состоялся обмен «157 на 157» по итогам переговоров в Абу-Даби. Всего Россия вернула из украинского плена 3724 военнослужащих, сообщала во время своего финального доклада президенту Владимиру Путину уже бывшая уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.