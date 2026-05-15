Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «205 на 205»Посреднические услуги оказали ОАЭ
Москва и Киев вернули с подконтрольной киевскому режиму территории 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.
Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, уточнили в ведомстве. Все освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Они получили необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Ранее представитель президента США Дональда Трампа, сообщив о перемирии между Россией и Украиной на 9–11 мая, анонсировал крупный обмен пленными в формате «1000 на 1000». Москва эту инициативу поддержала.
В апреле 2026 г. Россия и Украина провели обмен по формулам «193 на 193» и «175 на 175». В марте прошли обмены по формулам «200 на 200» и «300 на 300» при посредничестве ОАЭ и США. В феврале 2026 г. состоялся обмен «157 на 157» по итогам переговоров в Абу-Даби. Всего Россия вернула из украинского плена 3724 военнослужащих, сообщала во время своего финального доклада президенту Владимиру Путину уже бывшая уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.