Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR90,25+0,16%CNY Бирж.10,752-0,15%IMOEX2 658,880%RTSI1 145,250%RGBI119,44+0,08%RGBITR782,6+0,11%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «205 на 205»

Посреднические услуги оказали ОАЭ
Ведомости

Москва и Киев вернули с подконтрольной киевскому режиму территории 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, уточнили в ведомстве. Все освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Они получили необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее представитель президента США Дональда Трампа, сообщив о перемирии между Россией и Украиной на 9–11 мая, анонсировал крупный обмен пленными в формате «1000 на 1000». Москва эту инициативу поддержала.

В апреле 2026 г. Россия и Украина провели обмен по формулам «193 на 193» и «175 на 175». В марте прошли обмены по формулам «200 на 200» и «300 на 300» при посредничестве ОАЭ и США. В феврале 2026 г. состоялся обмен «157 на 157» по итогам переговоров в Абу-Даби. Всего Россия вернула из украинского плена 3724 военнослужащих, сообщала во время своего финального доклада президенту Владимиру Путину уже бывшая уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте