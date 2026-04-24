Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «193 на 193»Посредниками стали ОАЭ и США
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 193 на 193. Об этом сообщило Минобороны РФ. Посредниками выступили Объединенные Арабские Эмираты и США, уточнили в ведомстве.
«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 193 российских военнослужащих. Взамен переданы 193 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении. Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии.
Обмены военнопленными между Россией и Украиной проходят регулярно. При этом помощник президента России Владимир Мединский говорил, что их согласование бывает «долгим и тяжелым».
