Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «193 на 193»

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 193 на 193. Об этом сообщило Минобороны РФ. Посредниками выступили Объединенные Арабские Эмираты и США, уточнили в ведомстве.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 193 российских военнослужащих. Взамен переданы 193 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении. Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии.

Обмены военнопленными между Россией и Украиной проходят регулярно. При этом помощник президента России Владимир Мединский говорил, что их согласование бывает «долгим и тяжелым».

Ранее состоялись следующие раунды обменов:

  • 11 апреля 2026 г. прошел обмен по формуле 175 на 175;

  • 5 и 6 марта 2026 г. – обмены по формулам 200 на 200 и 300 на 300;

  • 5 февраля 2026 г. – обмен по формуле 157 на 157

