Россия вернула 175 военных в рамках обмена на 175 бойцов ВСУ

Россия вернула 175 военных в рамках обмена на 175 бойцов ВСУПосредниками выступили ОАЭ
Россия вернула из украинского плена 175 военных, взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, сообщает Минобороны России.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.
Все военные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в Минобороны.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале, в рамках обмена, помимо 175 военных, вернули семерых украинских гражданских.
5 марта Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «200 на 200». Обмен произошел при посредничестве ОАЭ и США. Сначала российские военнослужащие находились на территории Белоруссии, где им оказали помощь. Позже их доставили в РФ для прохождения лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.
Пять женщин и двое мужчин из Курской области, которых украинская сторона удерживала в заложниках, также вернулись в Россию 11 апреля. На белорусско-украинском пограничном пункте их встретила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.