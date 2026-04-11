Россия вернула 175 военных в рамках обмена на 175 бойцов ВСУ

5 марта Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «200 на 200». Обмен произошел при посредничестве ОАЭ и США. Сначала российские военнослужащие находились на территории Белоруссии, где им оказали помощь. Позже их доставили в РФ для прохождения лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.