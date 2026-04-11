Мединский: обмен пленными согласовывался «долго и тяжело»
Процесс согласования обмена военнопленными с Украиной по формуле 175 на 175 был «долгим и тяжелым», сообщил помощник президента России Владимир Мединский в Telegram-канале.
«Накануне праздника Пасхи наши военные провели очень сложный обмен», – говорится в посте Мединского. Он отметил, что огромную работу проделали сотрудники Минобороны, ФСБ и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.
11 апреля Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих, передав взамен 175 пленных бойцов ВСУ. Российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Все они будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ. Обмен был проиведен при содействии ОАЭ.
Пять женщин и двое мужчин из Курской области, которые находились в плену на Украине, также вернулись в Россию 11 апреля. Самому пожилому из них 91 год.