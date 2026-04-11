Мединский: обмен пленными согласовывался «долго и тяжело»

11 апреля Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих, передав взамен 175 пленных бойцов ВСУ. Российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Все они будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ. Обмен был проиведен при содействии ОАЭ.