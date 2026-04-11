Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

Мединский: обмен пленными согласовывался «долго и тяжело»

Ведомости

Процесс согласования обмена военнопленными с Украиной по формуле 175 на 175 был «долгим и тяжелым», сообщил помощник президента России Владимир Мединский в Telegram-канале.

«Накануне праздника Пасхи наши военные провели очень сложный обмен», – говорится в посте Мединского. Он отметил, что огромную работу проделали сотрудники Минобороны, ФСБ и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

11 апреля Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих, передав взамен 175 пленных бойцов ВСУ. Российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Все они будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ. Обмен был проиведен при содействии ОАЭ.

Пять женщин и двое мужчин из Курской области, которые находились в плену на Украине, также вернулись в Россию 11 апреля. Самому пожилому из них 91 год.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её