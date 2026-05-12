Москалькова доложила Путину о возвращении из плена более 3700 военнослужащих РФ
Россия вернула из украинского плена 3724 военнослужащих. Такие данные из ежегодного доклада привела уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Она также отметила, что установлена судьба 9083 военнослужащих.
6 мая Москалькова заявила, что удалось установить местонахождение двух российских офицеров, которые считались пропавшими без вести. По ее словам, семьи военных искали своих родных больше года. Но 5 мая с Украины были получены фотографии военнослужащих.
По данным Москальковой, Москва и Киев продолжают переговоры о новом обмене военнопленными. Предыдущий обмен состоялся 24 апреля по формуле 193 на 193. Посредниками выступили ОАЭ и США. После возвращения российские бойцы находились в Белоруссии, где получили необходимую помощь, а затем были доставлены в Россию для лечения и реабилитации.
11 апреля прошел обмен по формуле 175 на 175. Тогда помощник президента РФ Владимир Мединский называл процесс согласования долгим и тяжелым и отмечал участие Минобороны, ФСБ и аппарата омбудсмена.
8 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа провести обмен пленными в формате «1000 на 1000».