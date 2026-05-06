Москалькова нашла двух пропавших российских офицеров в плену на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что удалось установить местонахождение двух российских офицеров, которые считались пропавшими без вести.

По ее словам, семьи военных искали своих родных больше года. Но буквально вчера с Украины были получены фотографии российских офицеров, попавших в плен.

«Мы не только нашли их, но получили с украинской стороны фотографии и письма родным и близким», – сказала Москалькова на мероприятии в Музее Победы на Поклонной горе (цитата по «РИА Новости»).

По ее данным, Москва и Киев продолжают переговоры о новом обмене военнопленными. Предыдущий обмен состоялся 24 апреля по формуле 193 на 193. Посредниками выступили ОАЭ и США. После возвращения российские военнослужащие находились в Белоруссии, где получили необходимую помощь, а затем были доставлены в Россию для лечения и реабилитации.

11 апреля прошел обмен по формуле 175 на 175. Тогда помощник президента РФ Владимир Мединский называл процесс согласования долгим и тяжелым и отмечал участие Минобороны, ФСБ и аппарата омбудсмена.

Также 5 и 6 марта 2026 г. прошли обмены по формулам 200 на 200 и 300 на 300. А 5 февраля 2026 г. – обмен по формуле 157 на 157.

