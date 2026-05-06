Москалькова нашла двух пропавших российских офицеров в плену на Украине

По ее данным, Москва и Киев продолжают переговоры о новом обмене военнопленными. Предыдущий обмен состоялся 24 апреля по формуле 193 на 193. Посредниками выступили ОАЭ и США. После возвращения российские военнослужащие находились в Белоруссии, где получили необходимую помощь, а затем были доставлены в Россию для лечения и реабилитации.