Россия отдала 1000 тел бойцов ВСУ за 41 погибшего военнослужащего

В начале марта стороны провели также два обмена пленными: 5 марта – по 200 человек, 6 марта – по 300. При возвращении российских военнослужащих посредническую помощь оказали ОАЭ и США. Сначала освобожденных доставляли в Белоруссию, где они получали медицинскую помощь, после чего направляли в Россию для реабилитации.