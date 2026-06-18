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Главная / Политика /

Россия и Украина начали обмен телами погибших военнослужащих по схеме 522 на 33

Ведомости

Россия и Украина начали новый раунд обмена телами погибших военнослужащих. Об этом депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев сообщил РБК.

По его словам, Москва передаст 522 тела погибших украинских военных. Киев вернет российской стороне 33 тела бойцов Вооруженных сил РФ.

Предыдущий обмен телами состоялся 15 мая. Россия передала украинской стороне 526 тел погибших бойцов ВСУ и получила 41 тело российских военных. Ранее обмен телами между российской и украинской стороной состоялся 9 апреля. Россия передала Украине 1000 тел погибших военнослужащих, украинская сторона – 41 тело российских военных.

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