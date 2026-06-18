Россия и Украина начали обмен телами погибших военнослужащих по схеме 522 на 33
По его словам, Москва передаст 522 тела погибших украинских военных. Киев вернет российской стороне 33 тела бойцов Вооруженных сил РФ.
Предыдущий обмен телами состоялся 15 мая. Россия передала украинской стороне 526 тел погибших бойцов ВСУ и получила 41 тело российских военных. Ранее обмен телами между российской и украинской стороной состоялся 9 апреля. Россия передала Украине 1000 тел погибших военнослужащих, украинская сторона – 41 тело российских военных.