Более 20 СМИ могут выехать в Константиновку на передачу тел украинских военных

Начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской также отметил важность взятия Константиновки. По его словам, город является «ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации». В Генштабе отметили, что начиная с 2014 г. Украина превратила Константиновку в наиболее укрепленный и глубоко эшелонированный оборонительный район. В его состав входили два рубежа обороны общей протяженностью более 150 км траншей и противотанковых рвов, 20 батальонных районов обороны, свыше 80 участков заграждений и более 50 укрепленных узлов непосредственно в городе, а также подземные коммуникации протяженностью свыше 30 км.