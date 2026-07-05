Более 20 СМИ могут выехать в Константиновку на передачу тел украинских военных

Более 20 СМИ могут выехать в Константиновку на передачу тел украинских военныхМинобороны РФ готово обеспечить работу журналистов в городе
Более 20 редакций средств массовой информации из разных стран и континентов готовы приехать в Константиновку (ДНР), чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. Об этом сообщило Минобороны России.
4 июля 2026 г. российское военное ведомство заявило о готовности передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня ВСУ в районе Константиновки. В случае согласия Киева на предложенную гуманитарную акцию военное ведомство также выразило готовность организовать работу журналистов в этом городе.
ВС РФ взяли под контроль Константиновку 3 июля. Президент России Владимир Путин назвал освобождение города стратегически важным, поскольку город является крупным промышленным и транспортным узлом Донбасса.
Начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской также отметил важность взятия Константиновки. По его словам, город является «ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации». В Генштабе отметили, что начиная с 2014 г. Украина превратила Константиновку в наиболее укрепленный и глубоко эшелонированный оборонительный район. В его состав входили два рубежа обороны общей протяженностью более 150 км траншей и противотанковых рвов, 20 батальонных районов обороны, свыше 80 участков заграждений и более 50 укрепленных узлов непосредственно в городе, а также подземные коммуникации протяженностью свыше 30 км.
Константиновка входила в число четырех «городов-крепостей» Донбасса – наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой. В 2025 г. Киев присвоил ей звание «Город-Герой Украины».
За время операции по освобождению Константиновки украинские силы потеряли порядка 13 500 военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и 8 пусковых установок РСЗО.
Площадь перешедшей под контроль территории – более 66 кв. км.